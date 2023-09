Max Verstappen domina o primeiro treino livre do GP do Japão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/09/2023 - 1:06 Compartilhe

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, não deu chances aos seus adversários e foi o mais rápido, nesta madrugada de sexta-feira, no primeiro treino livre para o GP do Japão, 16ª etapa da temporada 2023 da Fórmula 1. I líder do campeonato fez a volta mais rápida em 1min31s647.

A prática foi debaixo de forte, com temperatura ambiente de 28ºC, com 38ºC na pista e umidade relativa do ar de 71%. Os últimos cinco minutos uma leve garoa foi registrada na área da reta principal.

Um destaque foi a presença do canadense Lance Stroll, que ficou ausente do GP de Cingapura, após bater forte na classificação com a Aston Martin.

Verstappen dominou a sessão desde o início, apesar de não ter bom desempenho no terceiro setor do circuito e completou a melhor volta em 1min31s647.

O espanhol Carlos Sainz, vencedor em Cingapura, levou a Ferrari para o segundo lugar, seguido pelo britânico Lando Norris, da McLaren. O monegasco Charles Leclerc colocaram a Ferrari na quarta colocação.

Para alegria do público presente ao autódromo, Tsunoda terminou na quarta colocação, seguido pelo veterano Fernando Alonso e por Oscar Piastri.

A decepção ficou por conta de Sergio Perez, apenas o 11º, com a Red Bull. O mexicano ficou atrás de Albon, Lawson e Stroll. Lewis Hamilton terminou na 16ª posição.

Os pilotos voltam à pista de Suzuka nesta madrugada de sexta-feira, a partir das 3 horas (horário de Brasília) para o segundo treino livre.

Confira o resultado do 1º treino livre do GP do Japão:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min31s647

2º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min32s273

3º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min32s392

4º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min32s574

5º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min32s597

6 – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min32s650

7º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min32s713

8º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min32s991





9ª – Liam Lawson (NZL/AlphaTauri), 1min33s005

10º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min33s040

11ª – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min33s043

12º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min33s129

13º – George Russell (ING/Mercedes), 1min33s310

14º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min33s448

15º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min33s516

16º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min33s699

17º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min33s860

18º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min33s975

19º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min34s212

20º -Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo), 1min34s831





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias