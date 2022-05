Max Verstappen diz que temeu aproximação de Leclerc em últimas voltas no GP de Miami

Atual campeão da Fórmula 1, Max Verstappen assegurou a primeira posição do pódio no inaugural GP de Miami. Apesar da vantagem segura contra Charles Leclerc, segundo colocado do grid, o holandês viu a diferença cair nas últimas voltas após o safety car ser acionado e temeu pela aproximação do piloto da Ferrari. As informações são do GE.





“Mantivemos a emoção até o fim. O safety car no final não ajudou, caso contrário poderíamos ter terminado a prova de forma controlada. Foi muito bom, mas muito difícil. Preciso dizer que comecei a contar quantas voltas faltavam a partir da décima quinta final”, disse Max.

Após o safety car ser acionado, a diferente entre Verstappen e Leclerc chegou a cair para menos de meio segundo, mas o piloto da RBR conseguiu defender o posto principal do pódio. “Foi muito difícil ser consistente, você não quer forçar demais e ter problemas nas últimas dez voltas. As primeiras voltas após o safety car foram difíceis mas quando os pneus estavam aquecidos, tudo correu bem. Saímos na frente com o pneu médio. Tínhamos um ritmo melhor do que a Ferrari neles e conseguimos abrir vantagem. Com os duros, estávamos mais próximos”, completou.

A vitória de Verstappen nos Estados Unidos ajudou a reduzir sua desvantagem sobre Leclerc no campeonato de pilotos de 27 para 19 pontos. Os pilotos voltam a se enfrentar daqui a duas semanas, no GP da Espanha.