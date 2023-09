Max Lopes, carnavalesco de ‘Liberdade, Liberdade’, morre no RJ aos 85 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/09/2023 - 15:35 Compartilhe

Morreu neste domingo, 24, o carnavalesco Max Lopes, no Rio de Janeiro, aos 85 anos.

Max era conhecido como ‘Mago das Cores’ e foi o primeiro campeão do Sambódromo. São dele os desfiles históricos ‘Liberdade, liberdade’ e ‘Nação do Nordeste’.

“Max Lopes deu entrada no Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no sábado, 23, com quadro de insuficiência múltipla dos órgãos, em decorrência de um câncer de próstata avançado”, informou a Secretaria de Saúde de Maricá, cidade na Região Metropolitana.

Na manhã deste domingo, o carnavalesco teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

O velório está marcado para acontecer nesta segunda-feira, 25, no Parque da Colina, em Niterói, também na Região Metropolitana, em cerimônia aberta. O corpo será cremado.

