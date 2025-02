Mavs e Lakers fecham troca envolvendo Luka Doncic e Anthony Davis na NBA

A troca envolvendo Luka Doncic e Anthony Davis, entre Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers, movimentou a madrugada deste domingo, 2, na NBA. Segundo Shams Charania, jornalista da “ESPN” dos Estados Unidos, os Mavs receberão Anthony Davis, Max Christie e a escolha de primeira rodada dos Lakers em 2029. Em contrapartida, Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris irão para os Lakers.

O Utah Jazz também participou da negociação, recebendo Jalen Hood-Schifino e escolhas de segunda rodada dos Clippers e dos Mavs para 2025.

Aos 25 anos, Doncic é considerado um dos maiores jogadores europeus da história, mas enfrentou problemas físicos e participou de apenas 22 jogos na temporada. “Eu acredito que ter um pivô do All-Defensive Team e um jogador All-NBA com uma mentalidade defensiva nos dará chances melhores. Estamos construindo um time para vencer agora e no futuro”, declarou Nico Harrison, general manager dos Mavs, ao justificar a decisão.