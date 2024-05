Mavericks vencem Thunder em jogo de muita emoção e avançam à final da Conferência Oeste da NBA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/05/2024 - 9:10 Para compartilhar:

O Dallas Mavericks avançou à final da Conferência Oeste em um jogo de muita emoção contra o Oklahoma City Thunder. Na noite deste sábado, venceu por apertados 117 a 116, no American Airlines Center, e impediu que o duelo fosse para o jogo 7, levando a série por 4 a 2.

Com isso, os Mavericks aguardam o vencedor de Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves, que farão o jogo de desempate neste domingo, às 21h, na Ball Arena.

Luka Doncic foi o principal nome da partida. O esloveno anotou anotou 29 pontos, com dez rebotes e dez assistências. O cestinha, no entanto, esteve do lado do Thunder. O canadense Gilgeous-Alexander teve grande atuação com 36 pontos, três rebotes e oito assistências, mas não conseguiu impedir a eliminação de sua equipe.

“Todo time é incrível. O retorno que todos dão é impressionante. Temos algo especial aqui. Na final, vamos enfrentar outra equipe muito difícil. Hoje é dia de comemorar, mas vamos estar acompanhando o jogo 7 entre Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves. Estamos preparados para encarar quem seja”, disse Doncic.

O duelo foi de dois tempos distintos. Precisando vencer para levar a série para o jogo 7, o Thunder fez dois quartos impecáveis e chegou a abrir 16 pontos de vantagem. Os Mavericks cresceram na etapa final e só conseguiram vencer no fim.

Já perto do fim, PJ Washington forçou um arremesso de três e acabou sofrendo falta de Shai. Ele precisou acertar apenas dois dos seus arremessos livres para garantir uma vitória dramática dos Mavericks.

Neste domingo, será definido também o último finalista da Conferência Leste. O Boston Celtics aguarda quem passar de New York Knicks e Indiana Pacers.

Confira o resultado da noite desta sexta-feira:

Dallas Mavericks 117 a 116 Oklahoma City Thunder

Acompanhe o jogo deste sábado:

New York Knicks x Indiana Pacers

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves