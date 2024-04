Maverick Viñales bate recorde do circuito e faz a pole para a etapa dos EUA de MotoGP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/04/2024 - 16:05 Para compartilhar:

Maverick Viñales sobrou na pista no treino classificatório disputado neste sábado, e Austin e garantiu a pole (a sua primeira na temporada) para a etapa dos Estados Unidos com tranquilidade. Aproveitando o bom rendimento da sua moto, ele obteve o posto nobre do grid ao fazer o tempo de 2min00s864.

Esta é 26ª pole da sua carreira. O piloto da Aprilia vai ter a companhia na primeira fila de Pedro Acosta, da Tech3, e de Marc Marquez, da Gresini. Na segunda fila, Francesco Bagnaia aparece no quarto posto e larga ao lado de Enea Bastianini e Jorge Martin.

No treino classificatório, Viñales sobrou em relação aos seus concorrentes. Com uma pilotagem segura e praticamente sem erros, ele foi o único piloto a conseguir completar a volta em 2 minutos.

Na disputa, o domínio dos espanhóis foi absoluto. Quatro, das seis primeiras posições do grid ficaram com pilotos da Espanha. Aleix Espargaró em sétimo, seguido por Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli e Marco Bezzechi, fecharam a lista dos dez primeiros colocados.

Os pilotos voltam à pista ainda na tarde deste sábado, para a corrida sprint. A prova está marcada para as 17h de Brasília.

Confira a classificação da Etapa dos Estados Unidos de MotoGP:

1º Maverick Viñales (Aprilia) 2min00s864

2º Pedro Acosta (Tech3) 2min01s192

3º Marc Marquez (Gresini Ducati) 2min01s266

4º Francesco Bagnaia (Ducati) 2min01s352

5º Enea Bastianini (Ducati), 2min01s439

6º Jorge Martin (Pramac), 2min01s511

7º Aleix Espargaro (Aprilia), 2min01s562

8º Fabio Di Giannantonio (VR46), 2min01s667

9º Franco Morbidelli (Pramac), 2min01s737

10º Marco Bezzecchi (VR46), 2min02s279

11º Jack Miller (KTM), 2min02s297

12º Alex Marquez (Gresini) Sem tempo

13º Raul Fernandez (Trackhouse) 2min01s726

14º Miguel Oliveira (Trackhouse), a 2min01s844

15º Alex Rins (Yamaha), 2min01s893

16º Fabio Quartararo (Yamaha), 2min02s889

17º Brad Binder (KTM), 2min02s140

18º Augusto Fernandez (Tech3), 2min02s223

19º Johann Zarco (LCR), 2min02s380

20º Joan Mir (Repsol Honda), 2min02s829

21º Takaaki Nakagami (LCR Honda), 2min03s114

22º Luca Marini (Repsol Honda), 2min03s249