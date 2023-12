Mauro Vieira: G20 do Brasil terá foco na pobreza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/12/2023 - 20:01 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 12 DIC – O chanceler do Brasil, Mauro Vieira, afirmou nesta terça-feira (12), ao falar perante representantes dos países do G20, que o Brasil dará prioridade à inclusão social e à transição energética durante a presidência do grupo.

“Conforme amplamente discutido na sessão de hoje, a presidência do G20 pelo Brasil terá foco em promover a inclusão social e combater a pobreza, promover a transição energética e o desenvolvimento sustentável, além de avançar nas reformas das instituições da governança global”, disse o ministro.

O presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assumiu o comando do G20 em 1º de dezembro e deve proferir um discurso nesta semana no Palácio Itamaraty, onde ocorrem as primeiras reuniões, a portas fechadas, dos negociadores políticos ou “sherpas” e funcionários da “trilha financeira” do grupo.

“É uma honra para o Ministério das Relações Exteriores sediar a primeira reunião de sherpas (do G20). O mundo espera do G20 soluções duradouras para desafios globais”, disse Vieira.

O diplomata lembrou, por outro lado, que “nossa região, a América Latina, optou pela paz, pela desnuclearização, temos uma tradição centenária de negociação”. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias