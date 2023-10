Mauro Vieira faz discurso duro no Conselho de Segurança da ONU

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/10/2023 - 20:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 30 OUT (ANSA) – Em reunião emergencial do Conselho de Segurança da ONU nesta segunda-feira (30), o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que a falta de consenso e ação do colegiado é “uma vergonha”.

“Arriscando afirmar o óbvio, quero dizer de forma direta: não pode haver resgate de reféns e ajuda humanitária sob bombardeio”, disse ele, reforçando o apoio pelo cessar das hostilidades.

Para o chanceler brasileiro, a resposta à crise será “um momento definidor” para a ONU.

Segundo ele, o Conselho de Segurança não tem um “histórico razoável” sobre a manutenção da paz e segurança no Oriente Médio.

Ao concluir, lembrou que desde 2016 o Conselho não conseguiu aprovar nenhuma resolução sobre a Palestina. “Isso fala da ineficácia do sistema de governança e da falta de representação de certas partes do mundo neste órgão”. (ANSA).

