Mauro Vieira convida chanceler italiano para visitar Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/06/2023 - 19:01 Compartilhe

ROMA, 21 JUN (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participou nesta quarta-feira (21) da “Festa da Música”, na praça em frente à Farnesina, no centro de Roma, e aproveitou para convidar seu homólogo italiano, Antonio Tajani, para visitar o Brasil.

“É um grande prazer estar aqui e agradeço muito ao ministro Tajani por uma celebração tão emocionante. Tive a oportunidade de conversar com Tajani sobre os descendentes de italianos no Brasil, que somam cerca de 30 milhões, e sobre a importância desses vínculos para nossas relações”, disse Vieira.

O chanceler brasileiro também convidou Tajani para visitar o Brasil para discutir as “relações política e econômica com as empresas”.

Durante a celebração, o ministro italiano lembrou que o governo da premiê Giorgia Meloni quer “trazer de volta muitos italianos que vivem no mundo, que têm passaporte italiano e são cerca de 6,5 milhões, mas há muitos que têm sangue italiano e não têm mais passaporte”.

“São Paulo é uma das maiores cidades italianas do mundo. No Brasil vivem milhões de italianos e com este projeto do PNRR queremos fazer com que esses italianos reencontrem os vilarejos de onde partiram os seus antepassados”, acrescentou Tajani, que convidou Vieira para o evento para aproveitar que ele está em Roma em visita de Estado.

A “Festa da Música” é promovida pelo Ministério de Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália no âmbito do programa “Turismo de Raízes”, do Plano Nacional de Retomada e Resiliência (PNRR), financiado pela União Europeia. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias