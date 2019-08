Mauro vê prejuízo ao Flamengo com provável saída de Cuéllar: ‘Tremendamente arriscado’

Rio – O Flamengo encaminhou na última quarta-feira a venda do volante Cuéllar ao futebol árabe. No entanto, para o comentarista Mauro Cezar, da ESPN, o clube irá errar ao concretizar a negociação nesta fase da temporada.

“Se você quer campeão, precisa de jogadores importantes em diferentes posições. Você abre mão de um que pode ser titular, que pode ajudar, e fica com uma lacuna no elenco? Eu acho tremendamente arriscado para esse projeto do Flamengo, que ainda quer ganhar um título importante em 2019”, afirmou o jornalista em seu canal do Youtube.

A concretização da venda de Cuéllar ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, depende apenas do aval do Deportivo Cali-COL, que ainda tem parte dos direitos econômicos do jogador. Entre Flamengo, clube árabe e jogador, todos os detalhes foram acertados.