Mauro Naves é afastado da Globo por envolvimento no caso Neymar

O repórter Mauro Naves foi afastado das coberturas esportivas da Globo por estar envolvido diretamente no suposto caso de estupro envolvendo o jogador Neymar. Em pronunciamento feito pelo apresentador William Bonner durante o Jornal Nacional desta quarta-feira (5), a Globo explicou que o jornalista encaminhou contatos do do pai de Neymar ao primeiro advogado que representou a modelo Najila Trindade no caso.

Mauro Naves relatou à Globo somente nesta quarta-feira (5) sua participação no episódio. Em sua defesa, ele explicou que se limitou a repassar os contatos ao advogado, a quem já conhecia, porque esperava obter a história com exclusividade. Quando o assunto se tornou público, avaliou que sua participação não teria relevância.

Confira: