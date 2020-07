Mauro Naves diz que Jorge Jesus vai agradecer por contar com Pedrinho no Benfica; relembre treta No inicio de 2020 Jesus disse que o Brasil tem jogadores melhor do que o meia, que respondeu. Agora os dois vão trabalhar juntos na Europa

Mauro Naves afirmou no domingo durante o programa ‘Última palavra’, dos canais ‘Fox Sports’ que Jorge Jesus, recém contratado pelo Benfica, vai agradecer por poder contar com Pedrinho, ex-Corinthians, no elenco.

– Eu acho que o Jorge Jesus vai olhar para a lista e vai agradecer que o Benfica já tem o Pedrinho. Ele vai ter que comprar muita gente. Também acho que aquela declaração não é de menosprezo ao Pedrinho, é que ele teria outras preferências – disse.

O comentarista afirmou que o jogador terá muito o que ganhar sendo treinado pelo Mister.

– O Pedrinho vai crescer muito com o Jesus, que é um grande treinador. Perto do que tem lá, o Pedrinho pega qualquer camisa. Não foi ruim para o Benfica não. Tenho certeza que o Jesus não está triste com essa contratação – completou.

Relembre o atrito entre técnico e jogador

No inicio do ano, Jesus deu uma declaração afirmando que o Brasil tinha ‘vários jogadores na mesma posição melhores’ do que Pedrinho. O jogador respondeu e disse que achava que o português não o conhecia bem.

