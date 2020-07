Mauro dá razão a Juninho em treta com Leonardo: ‘Ele fala o que quiser’ Juninho disse que Neymar é o retrato de uma sociedade 'gananciosa'. Leonardo, dirigente do PSG, mandou que Juninho falasse apenas de jogadores do Lyon

O jornalista da ESPN Mauro Cezar se posicionou em favor de Juninho Pernambucano na discussão que começou na entrevista do diretor esportivo do Lyon para o jornal ‘The Guardian’. Juninho disse que Neymar é o retrato de uma sociedade ‘gananciosa’. Leonardo, dirigente do PSG, mandou que Juninho falasse apenas de jogadores do Lyon. Para Mauro, Juninho tem direito de falar de quem quiser.

– O Leonardo não gostou que ele comentou coisas do PSG, oras, o Juninho fala sobre o que ele quiser, quem falou que não pode falar sobre outras coisas? – disse Mauro em blog no ‘Uol’.

Mauro Cezar falou ainda que Juninho é um ponto fora da curva entre os jogadores de futebol.

– Muitos não falam por falta de intelecto, ou uma questão cultural. É uma questão do país, muitos não têm preparo para falar sobre alguns temas. Mas isso não é problema só do jogador, é algo geral, ainda mais em uma Era em que todo mundo acha que sabe de tudo. Como diz o amigo Celso Unzelte: as pessoas nas redes sociais gostam de escrever sobre o que nunca leram. Mas o jogador é o contrário, ele prefere não se expor, exceto os que têm mais preparo – argumentou.

– Alguns até são bem espertos, raciocinam, mas não querem se expor. Acho que não é problema do futebol, é algo da educação do país, sucateada desde a época dos militares. Muitos técnicos brasileiros sofrem com futebol por uma questão intelectual, muitos não conseguem acompanhar todos recursos, informações, e alguns não conseguem acompanhar isso tudo – completou.

