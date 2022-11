Mauro Cezar questiona utilização de jogador no Flamengo: ‘Para que insistir?’

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 09/11/2022 - 23:26 Compartilhe

O Flamengo ficou no empate em 2 a 2 com o lanterna Juventude nesta quarta-feira, no Brasileirão, fora de casa. Durante o primeiro tempo de jogo, quando o Rubro-Negro levou a virada, o jornalista Mauro Cezar Pereira criticou o lateral Rodinei e o goleiro Hugo Souza.

– Rodinei dando condição ao ataque do Juventude no gol de empate. Distraído, parado, pensando na vida, talvez. O jogo vale pouco, mas esse defeito não tem conserto. E o Hugo? É, novamente ele praticamente sai da frente da bola – escreveu o jornalista.

– Flamengo é um campeão de Libertadores que não se dá ao respeito. Mas há quem não ligue. E o Hugo, para que insistir nele? Poderiam deixar o Matheus Cunha jogar – completou o comentarista.

Rodinei foi titular em grande parte da temporada e foi importante nas conquistas da Libertadores e Copa do Brasil. Já Hugo começou o ano na meta do Rubro-Negro, mas oscilou e perdeu espaço com a chegada de Santos. O Rubro-Negro joga a última rodada no sábado, contra o Avaí.

