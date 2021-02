Mauro Cezar não vai reforçar elenco da Globo: ‘Intenção deles eram contar com um profissional exclusivo’ Esporte da emissora tentou oferecer um modelo de pagamento por participação, sem exclusividade, mas queria contar com Mauro mais do que esse tipo de modelo permitia

O jornalista Mauro Cezar Pereira não vai reforçar a Globo, como previsto anteriormente quando o nome dele era dado como quase certo. O jornalista falou sobre a situação, confirmou ao colunista do ‘Uol’ Gabriel Vaquer que negociou com a Globo e o acordo acabou não acontecendo porque o modelo desejado pela emissora poderia configurar exclusividade, algo que Mauro não deseja para o seguimento da carreira.

– De fato, fui procurado pela Globo/Sportv ainda em 2020, o que não é segredo, afinal, essa informação saiu em alguns sites. Não houve como avançar para uma negociação porque a intenção deles era contar com um profissional exclusivo do grupo, desejavam um formato de contratação que não se encaixa com o que faço hoje, com meu canal no YouTube, UOL, Estadão, Gazeta do Povo, Onefootball, ações que realizo em redes sociais – afirmou.

A Globo tentou oferecer para Mauro o mesmo modelo de remuneração por participação, sem vínculo exclusivo, que é pago a nomes conhecidos do público como Arnaldo Ribeiro, Tim Vickery e PC Vasconcelos. Porém, Mauro participaria muito mais do que os nomes citados, o que foi visto pelo RH da Globo como um modelo que necessitava exclusividade.

– Em suma, eu teria que ser exclusivo e saí da ESPN após 16 anos justamente por não desejar trabalhar nesse formato. Mas entendo que essa é a política da Globo há muito tempo. As conversas foram muito transparentes e diretas, honestas. Não foi possível avançar, mas agradeci a lembrança de meu nome, o que me deixou orgulhoso – concluiu.

Mauro Cezar deixou a ESPN e o grupo Disney no fim de 2020 e as negociações ocorreram no mesmo período, mas não avançaram devido o modelo de exclusividade pedido pela Disney. Atualmente, o jornalista tem trabalhos na internet, onde possui milhares de seguidores – só seu canal no youtube já passou do meio milhão de inscritos.

