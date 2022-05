Mauro Cezar fala em ‘mimimi’ após vitória do Flamengo: ‘Esse pessoal tem sérios problemas’ Jornalista não concordou com as criticas ao time após o triunfo contra o Goiás, no Brasileirão

Mesmo com a vitória de 1 a 0 sobre o Goiás, no Brasileirão, os rubro-negros presentes no Maracanã não ficaram satisfeitos com o desempenho do time, que foi vaiado ao termino do jogo. O jornalista Mauro Cezar Pereira não concordou com as críticas ao elenco.





– Flamengo vence e a Flamimimi vaia. Esse pessoal tem sérios problemas… – escreveu no Twitter.

Mesmo com a semana conturbada no Ninho do Urubu, o Flamengo conseguiu sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Ainda sim, ao fim do jogo muitos torcedores entoaram o cântico “Olê, olê, Mister”, em alusão ao técnico Jorge Jesus, e vaiaram o time.

Com nove pontos, o Flamengo ultrapassou o próprio Goiás na tabela do Brasileirão. Agora, o Rubro-Negro volta a campo nesta terça-feira, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, contra o Sporting Cristal.

