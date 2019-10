Mauro Cezar exalta vitória do Flamengo em jogo de ‘arbitragem absurda’

Rio – Pela primeira vez no Brasileirão, o Flamengo venceu o Athletico-PR, o resultado foi conseguido mesmo com uma arbitragem polêmica. Após o fim do jogo, o comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira ressaltou a importância do resultado do clube carioca.

“A arbitragem de Athletico 0-2 Flamengo foi absurda. Mesmo assim o time carioca venceu. E ainda aparecem cartolas e torcedores de outros times falando de VAR etc. Deveriam estar mais atentos ao que o time de Jorge Jesus faz em campo. E cobrar algo parecido”, afirmou.