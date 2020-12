Mauro Cezar diz que Grêmio teve resultado ‘melhor que a encomenda’ diante do São Paulo Comentarista diz que Tricolor Paulista poderia ter saido com a vitória e 'sai com um pouco mais que ferimentos leves' de derrota para o Tricolor Gaúcho

Para o comentarista esportivo Mauro Cezar Pereira, o Grêmio teve um resultado ‘melhor do que a encomenda’, mesmo jogando em casa, diante do São Paulo pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, realizado em Porto Alegre nesta quarta-feira. O jornalista entende que o time paulista teve mais chances de gol e poderia ter saído com a vitória.

– O Grêmio só chutou uma bola na direção do gol, foi a bola do gol, uma finalização certa foi o bastante (…) O São Paulo teve chances mais claras, agrediu mais, teve mais posse de bola, mas chegou também para esse jogo muito mais organizado, confiante e em bom momento. (…) Então acho que para o Grêmio foi muito melhor que qualquer encomenda, porque o time foi ameaçado, o São Paulo teve duas chances claras no segundo tempo pouco antes de sofrer o gol, e o Grêmio conseguiu arrancar a vitória – analisou, em podcast do ‘Uol’.

Com a derrota e a missão de ter que defender a liderança do Campeonato Brasileiro, Mauro Cezar entende que o São Paulo vai para o jogo decisivo na próxima semana, no Morumbi, com ‘um pouco mais que ferimentos leves’ diante do copeiro Tricolor Gaúcho.

– A gente sabendo como funciona historicamente o Grêmio, sabe que tendo essa vitória em casa e até em função das duas frentes em que está o São Paulo, eu acho que a disputa ficou bem mais complicada para o São Paulo, o que não significa obviamente que vá ser eliminado, isso aí o jogo vai mostrar, mas eu acho que o São Paulo saiu com um pouco mais que ferimentos leves, porque perdeu um jogo em que poderia ter vencido até – concluiu.

