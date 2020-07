Mauro Cezar diz que ‘Flamengo sabe’ que ainda precisa da Globo Mauro vê ainda a decisão da emissora de não exibir mais os jogos deste ano como uma forma de pressionar a Federação de Futebol do Rio (Ferj)



O jornalista Mauro Cezar Pereira analisou que apesar da briga travada entre Flamengo e Globo pelo direito de transmitir os jogos do clube no Campeonato Carioca, o Rubro-Negro sabe que não pode abrir mão dos negócios feitos com a emissora, que é principal fonte de receita do futebol brasileiro na atualidade.

– A grande fonte de receitas por direitos de transmissão, dos grandes times europeus, ainda é a televisão. E no Brasil não é diferente. O Flamengo está brigando com a Globo pelo Carioca, mas tem garantido o dinheiro do acordo com a Globo até 2024. O Flamengo sabe disso, tanto que vai continuar na televisão em outros campeonatos – disse o jornalista ao ‘Uol Esportes’.

– É uma transformação em andamento, ainda não tem como a televisão sair de cena: ainda não é assim nem nos Estados Unidos ou na Europa, onde a internet é melhor – afirmou.

Mauro vê ainda a decisão da emissora de não exibir mais os jogos deste ano como uma forma de pressionar a Federação de Futebol do Rio (Ferj).

– Parece até uma forma de pressionar o Flamengo, a federação e o todo ao tirar as transmissões. Que confusão é o Carioca? – concluiu

