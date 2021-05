Mauro Cezar diz que Benzema é um ‘reforço espantoso’ para a seleção francesa Comentarista disse que retorno do atacante aumentam as chances da França na Eurocopa

O comentarista Mauro Cezar Pereira, recentemente recuperado da Covid-19, aprovou o retorno do atacante Karim Benzema na seleção francesa. Ao portal UOL, o jornalista avaliou que o jogador é um “reforço espantoso” para a equipe e é difícil que ele não encaixe no esquema do time. Benzema estava afastado da seleção após ser acusado de extorquir seu companheiro de equipe Mathieu Valbuena.

– Karin Benzema voltou à seleção da França depois de um período de afastamento por conta de uma série de questões extracampo. Será que ele pode atrapalhar? Pelo que ele tem jogado, é difícil imaginar que vá atrapalhar. Acredito que aqueles que estão envolvidos com a seleção evidentemente devem ter conversado com o Benzema para saber como as coisas estão e se dá para aparar eventuais arestas – avaliou o comentarista.

– Tecnicamente, um reforço espantoso. Benzema, na saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid, assumiu um protagonismo impressionante. Melhora, e muito, a possibilidade de a França fazer uma grande Euro e uma grande Copa do Mundo. Apesar de problemas extracampo, acho que vale muito a tentativa – concluiu Mauro Cezar Pereira.

A seleção francesa entra em campo no começo do mês de junho para disputar a Eurocopa. Pela primeira vez desde que são convocados, a equipe contará com Benzema e Mbappé juntos no ataque.

