Mauro Cezar detona declaração de Jorginho sobre Abel Ferreira: ‘Conversa fiada’

Mauro Cezar não gostou da declaração de Jorginho sobre Abel Ferreira. Durante o programa “Bate Pronto” desta quarta-feira, o comentarista da Jovem Pan comparou a carreira dos dois treinadores e afirmou que estão em “patamares diferentes”.

– O Abel não tem que treinar o Atlético-GO, porque o Abel atingiu um patamar para treinar o Palmeiras. Se ele sair do Palmeiras e for para outro clube brasileiro, vai para o Corinthians, Flamengo, Atlético-MG ou Internacional. Vai para um clube grande. O Atlético-GO é um clube do tamanho do Jorginho. O Jorginho é um técnico do tamanho do Atlético-GO. É isso – disparou Mauro.

– Eles estão em patamares diferentes (Abel e Jorginho). Isso é muito claro. Da mesma forma que o Guardiola não vai treinar um clube brasileiro porque ele treina Manchester City, Barcelona e Bayern de Munique, que são maiores do que qualquer clube aqui no Brasil. Isso é conversa fiada – completou.

A declaração de Jorginho vem gerando muita repercussão nas redes sociais. O treinador questionou se Abel Ferreira conquistaria os mesmos títulos caso comandasse o Atlético-GO.

– Nós não estamos na época que portugueses estão vindo para cá e descobrindo o futebol, esquece! O que aconteceu com o Jorge Jesus foi extraordinário, o que está acontecendo, mas é porque tem um elenco como o Flamengo e como o Palmeiras. Eu quero ver ele fazer o que está fazendo ao vir aqui no Atlético-GO. Vem aqui e vai ser campeão brasileiro – declarou Jorginho em entrevista para ESPN.

