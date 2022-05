Mauro Cezar detona craque do Corinthians: ‘Não tem tamanho pra escolher onde quer jogar’ Jornalista falou sobre a situação de atacante no banco de reservas do Alvinegro

Mauro Cezar Pereira soltou o verbo para falar sobre a situação do atacante Róger Guedes, do Corinthians. Durante o programa ‘Canelada’, da rádio Jovem Pan, o comentarista fez duras críticas à postura do jogador e concordou com a opção do técnico Vítor Pereira em manter o atleta no banco de reservas.





– Na hora que ele treinar bem vai ganhar espaço. Róger Guedes não tem nem tamanho pra escolher onde quer jogar. Tem que jogar onde o técnico mandar, e se esforçar para se adaptar. Se ele não conseguir é outra história – afirmou Mauro Cezar.

Róger Guedes se quer entrou em campo no empate em 1 a 1 contra o São Paulo, na tarde deste domingo na Neo Química Arena, em partida válida pela sétima rodada do Brasileirão. O atacante tem perdido espaço entre os titulares do Corinthians e figurado entre os reservas.

O placar favoreceu o Timão, que se manteve na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos, e ainda impediu a quebra de tabu do rival, que nunca venceu na arena – agora são 16 jogos, sendo 10 vitórias corintianas e seis empates.

