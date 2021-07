Mauro Cezar culpa Tite por vice na Copa América: ‘O pior do Brasil foi ele’ Seleção da Argentina volta a conquistar um título após 28 anos

Em pleno Maracanã, a Argentina volta a vencer um torneio após 28 anos de jejum. De quebra, Lionel Messi conquista sua primeira taça vestindo a cor albiceleste. Diante da má atuação brasileira, o comentarista Mauro Cezar, do SBT, analisou o resultado. O jornalista apontou que a desorganização e o jogo ‘aleatório’ da Seleção Brasileira são culpa de Tite. Segundo ele, o treinador foi o ‘pior do Brasil’ na noite melancólica deste sábado.

– O pior do Brasil foi o Tite. Ele conseguiu desorganizar a Seleção Brasileira de uma forma assustadora. Colocou vários atacantes e a bola chegava de qualquer maneira. Acho que com isso ficou um jogo aleatório. Só o gol em uma jogada casual poderia resultar no empate. Brasil ficou desorganizado após as mudanças do técnico brasileiro – pontuou Mauro Cezar.

Com o revés, a passagem de Tite no comando da Seleção Brasileira soma ao total cinco derrotas, sendo duas para a Argentina. Em partidas oficiais, são apenas duas. Além do ‘maracazano’ argentino deste sábado, o Brasil de Tite foi eliminado da Copa do Mundo de 2018 com uma derrota por 2 a 1 para a Bélgica

