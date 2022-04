Mauro Cezar critica Paulo Sousa e aponta um ‘Flamengo perdedor’: ‘Em um ano, cinco vices’ Jornalista ainda afirmou que o título do Fluminense foi merecido, após a eliminação na Libertadores

Mauro Cezar Pereira fez uma análise através de seu perfil no Twitter do título do Fluminense sobre o Flamengo no Cariocão, neste sábado. O jornalista afirmou que assistiu pela primeira vez a equipe de Paulo Sousa do estádio e viu uma equipe ‘desestruturada’.

– Hoje vi o time de Paulo Sousa no estádio pela 1ª vez. Em que pese as circunstâncias do jogo, que começou com 0-2 Fluminense, nota-se desde o início que o time do Flamengo é muito desestruturado. Resultado de uma “sociedade” entre técnico e jogadores. Sim, eles também têm culpa – disse.

– Falaremos sobre o merecido título tricolor e sobre esse Flamengo perdedor (em um ano perdeu Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Supercopa, Taça GB e Carioca, com cinco vices) na LIVE às 23 horas – concluiu, citando sua live pós-jogo no Youtube.

Mauro ainda afirmou que o título do Fluminense foi merecido, após a eliminação na Libertadores.

– Título justo, merecido, do Fluminense, que precisava de uma conquista, pois foi campeão carioca (e brasileiro) pela última vez há 10 anos. Time de Abel Braga se reergueu após a traumática saída da Libertadores e a quase eliminação para o Botafogo. E impediu o tetra do Flamengo – afirmou.

O Fluminense, com o empate em 1 a 1, conquistou de forma incontestável o Campeonato Carioca de 2022. Dono da melhor campanha e da melhor defesa, o time de Abel Braga superou o rival no confronto de 180 minutos no embalo de Germán Cano, autor de três gols nas finais. O título do Carioca, que não vinha para Laranjeiras desde 2012.

Encerrado o Campeonato Carioca, a dupla Fla-Flu já tem compromissos pelas competições internacionais no meio de semana. O Fluminense recebe o boliviano Oriente Petrolero, nesta quarta no Maracanã, pela Copa Sul-Americana. Já o Flamengo, na terça, visita a Universidad Católica, em Santiago.

