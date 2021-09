Mauro Beting analisa partida do Palmeiras e afirma que ‘não dá para criticar’ Abel Ferreira O comentarista Washington "Coração Valente" destacou que o 'pragmatismo' de Abel fez com que o time conseguisse a sonhada vaga

O Palmeiras avançou para final da Libertadores, pelo segundo ano consecutivo com Abel Ferreira no comando. O treinador português que vinha sendo pressionado por um jogo mais bonito saiu do Mineirão com a vaga após um ‘jogo de xadrez’ que o permitiu avançar graças ao gol fora de casa.

Diante dos fatos, o comentarista do SBT, Mauro Beting, afirmou após a transmissão que o treinador não merece receber criticas pelo trabalho.

– Dá para discutir sobre o Abel, mas criticar não dá. Ele tem muito repertório e de novo foi felicíssimo – afirmou.

Outro comentarista na partida foi o ex-jogador Washington “Coração Valente”, que destacou que o ‘pragmatismo’ de Abel fez com que o time conseguisse a sonhada vaga em busca do tri da Libertadores.

– O Abel acreditou nas suas convicções. Mesmo perdendo o jogo, ele manteve o sistema com três zagueiros. Manteve o esquema, arrumou o gol que queria e conseguiu a classificação – afirmou.

Sobre o jogo, a comentarista de arbitragem Nadine Bastos afirmou que houve uma invasão no campo de Deyverson, que estava na reserva, no lance do gol do Palmeiras, e que isso poderia ter invalidado o Lance.

– Textualmente o gol seria anulado. Mas será que isso teria interferência no jogo? Seria justo anular um gol por essa invasão? Ele invade realmente bem antes de a bola entrar. Isso está sendo questionado, é algo que tem que ser discutido – completou a ex-árbitra.

A grande final da Libertadores será em Montevidéu, no Uruguai, no estádio Centenário, no dia 29 de novembro. O adversário do Palmeiras sai nesta quarta-feira do duelo entre Flamengo e Barcelona (EQU).

