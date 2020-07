Maurizio Sarri destaca força mental de Cristiano Ronaldo na campanha da Juventus

Na véspera do duelo com a Udinese, que poderá garantir a nona taça consecutiva de campeã italiana para Juventus, o técnico Maurizio Sarri destacou a força mental do astro Cristiano Ronaldo na campanha vitoriosa do time de Turim.

O treinador afirmou ficar impressionado com a recuperação física do atacante português, que só ficou fora de 17 minutos nos dez jogos disputados pela equipe após a pandemia.

“Conversei com Cristiano e ele me disse que se sente muito bem. Ele tem uma grandíssima capacidade de recuperação, faz parte de seu DNA buscar novos objetivos após as conquistas. Sua capacidade de recuperação física e mental não são comuns”, afirmou o treinador em entrevista coletiva, nesta terça-feira. “Trata-se de um campeão maior pela cabeça do que pelos pés.”

Um dos objetivos de Cristiano Ronaldo é se sagrar artilheiro do Italiano. Para isso, ele vai ter de marcar mais gols que Ciro Immobile, atacante da Lazio. Os dois têm 30 gols marcados.

A quatro jogos do final da competição, a Juventus soma seis pontos a mais que a Atalanta (80 a 74), time de Bérgamo que já atuou na rodada. Mesmo com a proximidade do título, Sarri aponta que a equipe “ainda tem muito a melhorar” e destacou o trabalho ofensivo de Cristiano Ronaldo e o argentino Paulo Dybala, autores de 51 gols.

