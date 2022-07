Mauricio Souza teve aproveitamento de meio de tabela com o Vasco na Série B Treinador foi demitido neste domingo







Durou pouco tempo a passagem de Maurício Souza no comando técnico do Vasco. O treinador foi demitido neste domingo, após ser derrotado por 1 a 0 pelo lanterna Vila Nova, que até então havia vencido apenas uma vez na competição. Maurício dirigiu o time em apenas oito jogos, ganhando três, empatando dois e perdendo outros três confrontos.

Apesar do Cruz-Maltino ter se mantido no G4 da competição, o aproveitamento do técnico acabou ficando bem abaixo do obtido por Zé Ricardo, seu antecessor. Tendo conquistado somente 45,8% dos pontos disputados – 11 de 24 -, a equipe teve, sob o seu comando, um desempenho igual ao do Sport, atual 9º colocado na disputa. Número bem abaixo dos 60% alcançados por Zé – 18 de 30.

VASCO COM MAURICIO SOUZA



8 jogos

3 vitórias

2 empates

3 derrotas

45,8% de aproveitamento

7 gols feitos

7 gols sofridos

0 gols de saldo

