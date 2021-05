Mauricio Pochettino pode deixar o Paris Saint-Germain Técnico argentino e Leonardo, diretor esportivo do clube, não possuem boa relação. Nome do comandante é especulado no Tottenham e no Real Madrid após a saída de Zidane

O técnico Mauricio Pochettino pode ser demitido do Paris Saint-Germain após meses no cargo. Segundo o “La Gazzetta dello Sport”, o argentino não possui boa relação com Leonardo, diretor esportivo da equipe. Tottenham ou Real Madrid podem ser destinos.

O dirigente brasileiro foi o principal incentivador da saída de Thomas Tuchel do PSG. No entanto, o novo treinador não conseguiu conquistar o título da Ligue 1 e o clube já busca outros nomes no mercado para dirigir o time na próxima temporada.

De acordo com o “The Athetic”, Pochettino tem o desejo de retornar ao Tottenham e mantém conversas com Daniel Levy, mandatário dos Spurs. Os ingleses fizeram uma sondagem por Allegri, mas as conversas não avançaram e o clube segue na busca por um nome desde a saída de José Mourinho.

Além dos ingleses, o Real Madrid pode entrar em cena por conta da saída de Zidane nesta quinta-feira. Os espanhóis tinham interesse em Allegri, porém o italiano possui um acordo para retornar à Juventus. Com isso, o argentino torna-se um alvo.

