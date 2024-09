Mauricio Pochettino é o novo técnico da seleção dos Estados Unidos

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/09/2024 - 20:46 Para compartilhar:

O argentino Mauricio Pochettino foi nomeado novo treinador da seleção dos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026, da qual o país será o organizador junto com Canadá e México, anunciou nesta terça-feira (10) a federação americana de futebol (US Soccer).

O ex-técnico de Tottenham, Paris Saint-Germain, Chelsea e Espanyol substitui o americano Gregg Berhalter, demitido em julho após uma decepcionante Copa América.

Pochettino, de 52 anos, é o treinador mais famoso a assumir o comando da seleção dos EUA e o primeiro estrangeiro desde o alemão Jürgen Klinsmann, demitido em 2016.

O argentino estava sem clube desde sua saída abrupta do Chelsea, em maio, após uma única temporada no comando.

A US Soccer não deu detalhes sobre a duração do contrato, mas Pochettino será o técnico da seleção americana na Copa do Mundo de 2026.

“Mauricio é um vencedor em série, com uma profunda paixão pelo desenvolvimento de jogadores e uma capacidade demonstrada de construir equipes coesas e competitivas”, disse o diretor esportivo do futebol americano, Matt Crocker, que liderou a busca por um novo treinador.

“Sua trajetória fala por si só e estou confiante de que ele é a escolha certa para aproveitar o imenso potencial de nossa talentosa força de trabalho. Estamos muito satisfeitos por ter Mauricio a bordo nesta emocionante jornada rumo ao sucesso no cenário global”, acrescentou.

Pochettino tem um histórico de promoção de jovens talentos no Southampton, Tottenham e Espanyol, onde iniciou sua carreira como treinador.

No Tottenham, ele desempenhou um papel fundamental na formação da carreira do capitão da Inglaterra, Harry Kane, e transformou os Spurs numa equipe que chegou constantemente entre os quatro primeiros colocados da Premier League, além de levá-los à final da Premier League em 2019.

– Paixão –

O argentino, que treinou estrelas como Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé em Paris, disse estar aproveitando a oportunidade de fazer a seleção dos Estados Unidos progredir.

“A decisão de me juntar à US Soccer não foi apenas uma questão de futebol para mim. É sobre a jornada que esta equipe e este país estão percorrendo”, afirmou Pochettino.

“A energia, a paixão e o desejo de realizar algo verdadeiramente histórico aqui foram as coisas que me inspiraram. A oportunidade de treinar a seleção masculina dos Estados Unidos, diante de torcedores tão apaixonados quanto os jogadores, é algo que não poderia deixar passar”, destacou.

“Vejo um grupo de jogadores cheios de talento e potencial e juntos vamos construir algo especial do qual toda a nação possa se orgulhar”, comentou.

Pochettino herda uma seleção relativamente jovem que chegou às oitavas de final na última Copa do Mundo de 2022, no Catar, perdendo para a Holanda por 3 a 1.

Mas as esperanças de que uma equipe jovem pudesse progredir antes de 2026 foram frustradas por uma campanha ruim na Copa América em julho, quando a seleção não conseguiu avançar na fase de grupos, terminando com apenas uma vitória em três jogos, depois de perder para Panamá e Uruguai.

Berhalter, duramente criticado por torcedores e especialistas, foi demitido e a federação demorou a procurar seu substituto.

O diretor esportivo da US Soccer, J.T. Batson se mostrou convencido de que Pochettino é o treinador certo para tirar o melhor proveito de uma equipe liderada em campo pelo atacante do Milan, Christian Pulisic.

sev/rcw/cl/aam