Mauricio Pochettino é cotado para assumir o Manchester United Apesar do clube inglês dar mais um voto de confiança para Ole Solskjaer, diretoria trabalha com alternativas em caso de novos tropeços nas próximas partidas dos Red Devils

Apesar de Ole Solskjaer ganhar mais um voto de confiança no Manchester United, o clube segue de olho em outros treinadores. Segundo o “Daily Star”, Mauricio Pochettino, atual comandante do Paris Saint-Germain, é o nome preferido da diretoria dos Red Devils.

O argentino é bem avaliado por conta do período em que esteve à frente do Tottenham e conseguiu chegar em uma final de Champions League diante do Liverpool. Além disso, o treinador possui a aproveção de Alex Ferguson, lenda de Old Trafford.

No entanto, Mauricio Pochettino tem contrato com o PSG até 2023 e só deve deixar o clube francês caso seja demitido. Embora o trabalho do técnico seja, por vezes, questionado, os resultados estão aparecendo. A equipe do Parque dos Príncipes é líder da Ligue 1 e do Grupo A da Champions League.

Com isso, nomes como o de Antonio Conte e Zinedine Zidane seguem em pauta na diretoria do Manchester United. O francês não parece querer assumir um novo clube neste momento, enquanto o italiano não descarta uma nova ida para a Premier League.

