Mauricio Mattar passa por saia justa ao mostrar celular com foto sensual de Petra

Petra Mattar revelou em seus stories do Instagram, nesta quinta-feira (7), um áudio que seu pai, Mauricio Mattar, a enviou comentando sobre um constrangimento pelo qual passou por conta de uma foto sensual da filha.

Bem-humorado, o ator diz no áudio que precisou mostrar seu Instagram para uma pessoa em uma loja, e na hora que abriu o aplicativo apareceu uma foto sensual de Petra.

“Petra, estou aqui viajando, estou no Mato Grosso, e estava numa loja, que me presentearam e estou abrindo o Instagram pra mostrar pra ele, aí aparece você na primeira página com essa bunda aí”, diz Mauricio.

“Filhas crescem. Fui abrir aqui pra mostrar o negócio e o que aparece logo de cara? Minha filha, com uma raba! ‘Sua filha vai crescer também, fica calmo, vai crescer também, me aguarde'”, disse o ator.

“Param o que estão fazendo pra ouvir meu pai”, escreveu a cantora e influencer. “Meu pai traumatizando as pessoas por aí”, finalizou.

Confira o áudio abaixo.