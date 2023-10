Maurício Manieri diz que poderia ter morrido após infarto: ‘Tive muita sorte’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/10/2023 - 13:57 Para compartilhar:

Prestes a estrear a turnê “Romantic Classics”, Maurício Manieri relembrou sua internação na UTI por infarto, fator que o levou a uma cirurgia no coração às pressas, durante a pandemia. No “Conversa com Bial”, na Globo, o cantor declarou que até a recuperação foi desafiadora.

“Eu tive muita sorte. Fui levar meu filho para cortar o cabelo e senti uma falta de ar, sabe? Esquisito. Pensei ‘será que estou com Covid? Cheguei em casa e falei pra minha esposa que tinha alguma coisa errada”, relembrou.

Após uma live nas redes sociais, o falta de ar piorou do cantor intensificou e ele decidiu ir ao médico. “O cara fez o exame e já voltou me trazendo a roupinha da UTI. Fui internado imediatamente. Eu tive uma lesão no meu coração. Coloquei dois stents. Mas foi muita sorte. Se eu tivesse demorado um pouquinho mais, eu morreria”, relatou Maurício.

O artista temeu pela morte e após a cirurgia, teve uma recuperação delicada. “Eu não conseguia mais cantar. Eu não tinha força pra cantar. Exige uma energia muito grande, um super preparo físico pra fazer os espetáculos”, detalhou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias