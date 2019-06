Mauricio Macri visitará no domingo a sede da Fifa em Zurique

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, visitará no domingo a sede da Federação Internacional de Futebol (Fifa) em Zurique, informou a organização neste sábado (29) em um comunicado.

“O presidente da Nação Argentina, Mauricio Macri, será recebido neste domingo na Casa da Fifa”, diz o breve texto.

Macri esteve nos últimos dias no Japão para participar da cúpula do G20 em Osaka, em uma semana na qual foi alcançado o acordo comercial “histórico”, nas palavras do próprio presidente argentino entre a União Europeia e o Mercosul.

Segundo a imprensa argentina, a Fifa vai entregar a Macri o prêmio “Living Football” em reconhecimento a seu contribuição ao futebol e ao esporte.

A Argentina sonha sediar a Copa do Mundo de futebol em 2030, no centenário da competição, com um projeto do qual participa de forma conjunta com três países vizinhos (Uruguai, Paraguai e Chile).

No passado, entre 1995 e 2008, Macri foi presidente do clube de futebol Boca Juniors.