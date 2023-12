Mauricio Crivelin Zanatta: Conheça a história inspiradora do empresário que é referência no ramo de energia e possui mais de 350 franqueados no país

Publieditoriali Publieditorial https://istoe.com.br/autor/publieditorial/ 19/12/2023 - 18:29 Para compartilhar:

Mauricio Crivelin Zanatta, 38 anos, casado, pai do Rafael de 5 anos e a Sophia de 10 anos, nascido em São José do Rio Preto-SP, graduado em direito e CEO da Kinsol Energia, é mais um dos empreendedores que começaram do zero e hoje é uma referência em empreendedorismo e sucesso na área que atual. Desde 2018 vem liderando a Kinsol Energia juntamente com sua esposa Mariela Mioto.

A história deste empreendedor de sucesso começou muito cedo, com apenas 10 anos de idade já trabalhava em um negócio da sua família. “Comecei a trabalhar muito cedo com a empresa do meu pai, um Auto Center e ali já iniciava minha vida profissional. Nessa empresa ganhei muita experiência com o atendimento ao cliente, apesar de ser muito jovem tinha metas e objetivos de vida e já sonhava em um dia ter o meu próprio negócio”, externou Mauricio.

Aos 23 anos, Mauricio foi passar uma temporada nos Estados Unidos e quando retornou estava decidido a montar seu próprio negócio, mas ele foi muito além e fez sucesso em diversos ramos e também precisou se reinventar profissionalmente. “Me mudei para Uberaba-MG para montar uma franquia de cursos profissionalizantes e em menos de 2 anos, já era master franqueado do estado de Minas Gerais. Em paralelo, montei uma empresa de locação de equipamento. Com o sucesso da Inovar Locações, resolvi sair das escolas para me dedicar na expansão dessa empresa, mas para minha surpresa o mercado que vinha muito bom, em 2016 deu uma mudada e vi o negócio despencar o faturamento. Nessa época, percebi que precisava buscar novas oportunidades e me reinventar. Na Califórnia onde morei, já tinha observado a área de energia solar e veículos elétricos. E após muito estudo sobre o mercado desta área, nasceu a Kinsol Energia e em 2021 com minha experiência de franchising resolvemos expandir”, contou.

Em pouco tempo, sua empresa se tornou uma franquia de sucesso no Brasil. A Kinsol Energia possui mais de 350 franqueados em todos os estados do país e é referência quando o assunto é energia solar. “Nosso objetivo é levar ao cliente a satisfação de gerar a sua própria energia de forma limpa, com liberdade de escolha, para fazer parte de um mundo mais sustentável. Temos uma equipe formada por profissionais altamente capacitados que proporciona um atendimento completo, desde o primeiro contato até o pós-instalação. Essa abordagem abrangente, visa assegurar que cada cliente alcance os melhores resultados e desfrute dos benefícios da energia solar de forma plena. Assim, também damos toda assistência ao nossos franqueados com treinamentos, integração e rentabilidade do negócio”, disse.

A Kinsol possui qualidade, inovação e tecnologia, através dos projetos realizados para residências, comércios, agronegócios e indústrias. Atua também no ramo do Mercado Livre de Energia, Energia Solar e Mobilidade Elétrica. Sediada na cidade de Uberaba-MG, a empresa oferece soluções completas e personalizadas com o menor custo total, excelência em serviço e alta tecnologia para projetos de todos os portes.

Sobre sua missão de vida, Mauricio afirma que é poder impactar na vida das pessoas levando energia limpa e sustentável. “A nossa expectativa é manter os números em crescimento, junto com um serviço de alta qualidade. Nossa meta é impactar 1 milhão de clientes com a energia de qualidade que fornecemos”, concluiu.

Uma das características que definem a Kinsol Energia é a excelência fornecida em todos os aspectos de seu serviço.

