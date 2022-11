Maura Healey é eleita primeira governadora abertamente lésbica dos EUA

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/11/2022 - 23:14 Compartilhe

A democrata Maura Healey se tornou a primeira governadora abertamente lésbica eleita nos Estados Unidos nesta terça-feira (8), depois de derrotar o republicano Geoff Diehl, apoiado pelo ex-presidente Donald Trump, no estado de Massachusetts, segundo vários meios de comunicação.

Healy, 51, atual procuradora-geral de Massachusetts, localizado no nordeste do país, venceu confortavelmente seu adversário e garantiu para os democratas esse importante estado, que estava nas mãos dos republicanos.

O governador em exercício Charlie Baker, um republicano moderado, decidiu não concorrer a um terceiro mandato.

Healy pode não estar sozinha. A candidata democrata ao governo do estado de Oregon (noroeste), Tina Kotek, também é abertamente lésbica.

Essas eleições de meio de mandato foram as primeiras da história com candidatos LGBTQ nos 50 estados do país e na capital Washington D.C., um exemplo de como essa comunidade se tornou uma força eleitoral cada vez mais poderosa no país. A maioria concorre pelo Partido Democrata.

