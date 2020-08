Mauá Investimentos lidera Top 5 do BC em julho para taxa câmbio de médio prazo

A Mauá Investimentos liderou em julho a lista das instituições Top 5 do Banco Central para a taxa de câmbio de médio prazo. A lista foi divulgada nesta sexta-feira, 7, pelo BC e valerá pelos próximos 30 dias. Para chegar ao topo da lista, a Mauá inseriu no Sistema de Expectativas do BC uma projeção para a taxa de câmbio de julho que se desviou da taxa efetiva em R$ 0,4052. A taxa de câmbio fechou em 31 de julho a R$ 5,2170.

O ranking de médio prazo considera a precisão média das projeções de três períodos consecutivos de quatro meses em relação aos resultados efetivos de três meses – o mês de referência e os dois que o antecedem.

A segunda posição no Ranking das Top 5 para a taxa de câmbio de médio prazo em julho ficou com a Absolute Gestão. A instituição inseriu no Sistema de Expectativas do BC uma projeção que se desviou em R$ 0,4094 da cotação do dólar em julho.

A Santander Asset Management ficou com a terceira posição na lista das instituições Top 5 de julho para a taxa de câmbio de médio prazo. Sua projeção para o dólar de fechamento no mês passado mostrou um desvio médio de R$ 0,4113 em relação ao dólar efetivo.

O quarto lugar foi para a Bradesco Asset e a quinta posição, para a Quantitas Asset Management. A Bradesco Asset apresentou uma projeção para a taxa de câmbio que se desviou em R$ 0,4199 em relação à taxa efetiva e a Quantitas, uma taxa com desvio médio de R$ 0,4223.

