Mau tempo que afeta RS chega a Argentina e Uruguai

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/05/2024 - 19:01 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 13 MAI (ANSA) – O impacto das incessantes chuvas que atingem o sul do Brasil e que causaram as maiores inundações da história no Rio Grande do Sul também já afeta a vizinha Argentina.

Devido ao transbordamento do rio Uruguai, ao menos 4 mil pessoas já foram evacuadas até esta segunda-feira (13) nas cidades de Concordia, Santo Tomé e Paso de Los Libres, no nordeste argentino.

As autoridades locais declararam estado de emergência, temendo um aumento adicional no nível do curso d’água que tem origem no Brasil e que serve como fronteira natural com o Uruguai.

No Uruguai, o Sistema Nacional de Emergência (Sinae) informou que nove departamentos foram afetados pelas inundações, com 2.436 pessoas deixando suas casas por iniciativa própria, e 598 evacuadas pela proteção civil. (ANSA).