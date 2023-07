Mau tempo no norte da Itália faz mais uma vítima

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/07/2023 - 8:01 Compartilhe

ROMA, 25 JUL (ANSA) – A onda de mau tempo que se abate sobre o norte da Itália fez mais uma vítima na manhã desta terça-feira (25).

Trata-se de uma adolescente de 16 anos morta pela queda de uma árvore em um acampamento de escoteiros em Corteno Golgi, na região da Lombardia.

A jovem dormia em sua tenda quando foi atingida. Após a tragédia, os outros escoteiros foram transferidos para um ginásio da cidade.

Na última segunda-feira (24), uma mulher de 58 anos já havia morrido em Lissone, também na Lombardia, em função da queda de uma árvore.

“Fiquei sabendo com grande tristeza da trágica notícia de dois incidentes devidos ao mau tempo, nos quais perderam a vida uma garota de 16 anos e uma mulher, ambas atingidas por uma árvore. Meu mais sincero abraço e total proximidade do governo às famílias e a seus entes queridos”, disse a premiê Giorgia Meloni no Twitter.

Com chuvas torrenciais e vendavais, a onda de mau tempo provocou transtornos nos transportes, alagou ruas e até danificou o bico de um avião que havia acabado de decolar de Milão-Malpensa com destino a Nova York, na última segunda.

Atingido por uma chuva de granizos, o Boeing 767-300 foi redirecionado para Roma e fez um pouso de emergência, mas nenhum passageiro ficou ferido.

O governo da Lombardia se prepara para pedir a declaração de estado de emergência na região e estima que os danos já ultrapassem os 100 milhões de euros (R$ 522 milhões). “E acredito que seremos obrigados a ver esse número aumentar”, disse o secretário regional de Segurança e Defesa Civil, Romano La Russa.

Na capital lombarda, Milão, os ventos superaram os 100 quilômetros por hora, e os bombeiros atenderam a mais de 200 chamados de emergência devido a árvores caídas, enchentes e danos em residências. O Castello Sforzesco, um dos pontos turísticos mais famosos da cidade, foi fechado ao público após a queda de algumas telhas.

Já em Friuli Veneza Giulia, no nordeste da Itália, o governador Massimiliano Fedriga anunciou a destinação imediata de 50 milhões de euros (R$ 261 milhões) para combater os efeitos do mau tempo.

“Nunca tínhamos visto um evento parecido”, afirmou, citando a evacuação de asilos e “danos dramáticos” em residências e na agricultura. A situação também é crítica nas regiões de Trentino-Alto Ádige e Vêneto, onde um adolescente de 16 anos ficou ferido na queda do galho de uma árvore.

Segundo o ministro da Defesa Civil, Nello Musumeci, a Itália vive hoje “um dos dias mais complicados das últimas décadas”, com temporais, tornados e chuvas de granizo no norte, enquanto o sul enfrenta uma onda de calor tórrido e diversos incêndios florestais.

“A convulsão climática exige de todos nós uma mudança de rota, sem álibis para ninguém, mas hoje vamos nos concentrar em conter os danos”, declarou. (ANSA).

