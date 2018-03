Mau tempo leva Temer a cancelar participação em evento no oeste de Minas

Devido ao mau tempo que impossibilitaria o pouso da aeronave, o presidente Michel Temer cancelou a participação na cerimônia de lançamento do processo de conversão de multas ambientais em prol das bacias dos Rio São Francisco e Parnaíba. Temer gravou, no Palácio do Jaburu, um vídeo para ser exibido no evento, realizado na manhã desta sexta-feira (9), em São Roque de Minas, na região oeste de Minas Gerais.

Participaram da gravação a presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Suely Araújo, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, e os deputados Goulart (PSD-SP) e Carlos Melles (DEM-MG).

Após a gravação do vídeo, Temer viajou para São Paulo, onde tem agenda privada. A assessoria da Presidência da República não informou se Temer voltará ainda hoje para Brasília.