Mau tempo deixa norte da Itália em estado de alerta

VENEZA, 2 OUT (ANSA) – Uma onda de mau tempo está atingindo fortemente o norte da Itália nesta sexta-feira (2) e já deixou diversas regiões do país europeu em alerta.

Segundo as autoridades, Piemonte entrou em alerta laranja, o segundo mais alto, em decorrência das fortes chuvas que atingem, em particular, as zonas fronteiriças com a Ligúria, enquanto o Vêneto emitiu alerta vermelho.

Na Ligúria, por sua vez, as tempestades estão causando deslizamentos de terra e inundações em diversos pontos da região.

Algumas escolas nas províncias de Turim e Alessandria foram fechadas por precaução. Até o momento, nenhum problema crítico foi relatado. Os Centros de Operações Municipais foram ativados em toda área.

No Vêneto, o governador Luca Zaia anunciou que todo o território está em alerta vermelho pela mau tempo e o sistema de barreira móveis construído para proteger o centro histórico de Veneza contra inundações começará a funcionar neste sábado (3). (ANSA)

Veja também