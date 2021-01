Mau tempo deixa 1 morto na Itália após avalanche

ROMA, 25 JAN (ANSA) – A Itália foi duramente atingida neste fim de semana por uma onda de mau tempo, com chuvas torrenciais, ventos fortes e uma intensa nevasca. Pelo menos uma pessoa morreu neste domingo (24) após uma avalanche em Monno, na província de Brescia.

A vítima, cuja identidade não foi revelada, estava a uma altitude de 2,3 mil metros quando foi coberta pela neve. As autoridades locais conseguiram fazer o resgate e a levaram para o hospital de Bergamo, onde não resistiu.

Na mesma tarde, um outro alpinista ficou ferido após também ser atingido por uma avalanche, embora pequena, nos Alpes da Ligúria.

A Defesa da Civil manteve a região das Dolomitas em estado de alerta máximo durante todo o domingo. Segundo a agência regional de meio ambiente do Vêneto, novos deslocamentos de neve podem ser registrados ainda.

Além disso, uma forte nevasca também foi registrada nos Apeninos Emilianos, em particular na fronteira com a Toscana, na área de Modena. Enquanto isso, a região da Emilia-Romagna foi severamente atingida por uma chuva forte, que deixou o território em alerta laranja.

A tempestade provocou a queda de diversas árvores, danificou casas, além de fazer rios transbordarem. Nessa região, no entanto, não há informações sobre vítimas.

Em Roma, por sua vez, ocorreram inundações em várias partes da cidade e os cais do rio Tibre foram fechados. O trânsito nas estradas também foi afetado devido ao excesso de água, principalmente ao redor da via Collatina, via Cristoforo Colombo e via Laurentina.

Já na Campânia, onde os ventos chegaram a uma velocidade de até 40 km, uma estrada municipal que liga os municípios de San Pietro al Tanagro e San Rufo foi fechada após deslizamentos de terra. Cerca de 15 voluntários da Defesa Civil tiveram que intervir para permitir a evacuação de três famílias ilhadas.

(ANSA)

Veja também