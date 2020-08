Matuidi é anunciado pelo Inter Miami, de David Beckham

Um dia após o anúncio de sua saída da Juventus, de Turim, o jogador da seleção francesa Blaise Matuidi assinou com o Inter Miami, da MLS americana, uma aposta arriscada a menos de um ano para a Eurocopa.

Aos 33 anos e pela primeira vez na carreira, Matuidi, que passou pelo Saint-Etienne (2007-11) e pelo Paris Saint-Germain (2011-17), será o protagonista de sua nova equipe.

O Inter Miami, que faz sua estreia nesta temporada na MLS, conta agora com um campeão mundial de 2018, e que acaba de conquistar três campeonatos italianos consecutivos com a Juve.

Na Flórida, Matuidi vai se encontrar com David Beckham, seu ex-companheiro de equipe no PSG e um dos co-proprietários do Inter Miami.

“Ter um campeão mundial da qualidade de Blaise em nossa nova equipe é uma fonte de orgulho para nós, proprietários, assim como para nossos torcedores”, comemorou Beckham.

“Blaise é um dos melhores meio-campistas de sua geração”, disse Paul McDonough, diretor esportivo do clube.

Matuidi ainda tinha um contrato de um ano com a Juve, mas de acordo com a imprensa italiana, o novo treinador do time piemontês, Andrea Pirlo, não contava com ele.

A dúvida agora é se a sua aventura no futebol dos Estados Unidos vai diminuir suas chances de ser convocado para a Eurocopa, que foi adiada para 2021.

