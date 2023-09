Matuê, Teto e WIU se apresentam juntos no Salvador Fest

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/09/2023 - 13:05 Compartilhe

Conhecidos como ‘Trapstreet Boys’, Matuê, Teto e WIU, cantores da 30PRAUM, desembarcam em Salvador, Bahia, para o Salvador Fest. O trio se apresenta em único show neste domingo, 17, no Parque de Exposições, e promete contagiar o público com o melhor do rap nacional.

Para a ocasião, os cantores apresentaram os sucessos em conjunto como “Vampiro”, “Brinca Demais” e “Flow Espacial”, dentre outras canções. A última faixa em questão é o último lançamento em conjunto do trio; para os artistas a canção representa a celebração da 30PRAUM e de seu sucesso inquestionável.

Matuê, Teto e WIU tiveram na label – e no apoio um do outro – a oportunidade e as ferramentas necessárias para explorarem ao máximo seus potenciais artísticos e levarem seus sons repletos de originalidade para todo o país. Dos sons lançados independentemente no início de suas trajetórias até os milhões de ouvintes conquistados no Spotify, eles reforçam as potências que são, privilegiando as inovações sem esquecer suas origens.

Matuê

Sendo um dos maiores nomes da música no Brasil e um dos representantes do rap no mundo, Matuê leva o nordeste consigo em suas apresentações por todos os cantos. Seu último lançamento “Conexões de Máfia”, parceria junto ao rapper norte-americano Rich The Kid, angariou a primeira posição no Spotify Brasil, #35 no Spotify Global e a maior estreia no YouTube Brasil com mais de 230 mil pessoas assistindo ao lançamento do videoclipe instantaneamente.

Além disso, com o tema “Matuê convida o Nordeste”, o rapper cearense homenageou o Nordeste e sua avó Núbia Brasileiro no palco The One na primeira edição do The Town, no início de setembro, em São Paulo. Fugindo do que muitos esperavam, o artista impressionou novamente com importante e emocionante explicação referente à escolha temática de seu show na estreia do festival no Brasil.

Teto

Nascido em Jacobina, interior da Bahia, Teto é um dos responsáveis pela popularização do trap no Brasil. Com mais de 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o artista lançou recentemente a música “Minha Vida é Um Filme”. O single traz uma vibe diferente da que os fãs do trapper baiano estavam acostumados a escutar em seu trabalho e é uma homenagem a sua terra, a Bahia. É um som que mostra um pouco das inspirações, referências e a raiz do artista. Com imagens gravadas em Arembepe e em Imbassaí, o videoclipe já conta com mais de 17 milhões de views. Já no Spotify, são mais de 38 milhões de reproduções da faixa.

No The Town, o jovem músico subiu ao palco acompanhado pela primeira vez com a sua banda. Ele também surpreendeu o público ao apresentar a inédita “Sinal”. A música reflete o momento atual do artista, que vem amadurecendo sua arte com novas influências e sonoridades. A canção será lançada nos próximos dias.

WIU

Um dos principais e mais versáteis nomes em ascensão do trap nacional, o cearense WIU integra o selo 30PRAUM desde 2019 e alcançou um grande patamar em pouco tempo de carreira. No final de 2022, divulgou seu álbum de estreia “Manual de Como Amar Errado”, que conta com quase 200 milhões de streams somente no Spotify, com destaque para o hit “Coração de Gelo”, que permaneceu por três meses no Top 10 do Spotify Brasil.

Recentemente, o cantor participou da “Poesia Acústica 14” ao lado de Glória Groove, Djonga, MC Ryan SP, Kayblack e outros grandes nomes. Em setembro, WIU fez o maior show autoral de sua carreira na primeira edição do festival The Town, levando a atmosfera de seu disco. Hoje, com mais de 7,8 milhões de ouvintes mensais, está entre os 10 rappers mais ouvidos do país.

30PRAUM

30PRAUM é uma gravadora e produtora fundada por Matuê em 2016 ao lado da empresária Clara Mendes. WIU passou a fazer parte do selo em 2019, e em 2021 foi a vez do Teto ser contratado para lançar seus sons pelo escritório. Juntos os artistas somam mais de 21 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 16 milhões de seguidores apenas no Instagram.

Serviço Salvador Fest:

Data: 17/09/2023

Local: Parque de Exposições

Cidade: Salvador / Bahia

Ingressos: https://www.boratickets.com.br/evento/237/salvador-fest-2023

