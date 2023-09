Matuê se apresenta no The Town com show inspirado em sua avó

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 03/09/2023 - 17:00 Compartilhe

Com o tema “Matuê convida o Nordeste”, o rapper cearense apresentou na primeira edição do festival The Town, em São Paulo, neste domingo, 3. No palco The One, o artista proporcionou ao público uma imersão cultural e sentimental, com um show em homenagem à sua avó, Núbia Brasileiro.

A inspiração na avó tem motivos de sobra: foi Núbia que o criou, inspirou e incentivou na vida e na arte, ensinando sobre o que é ser nordestino e a valia disso na vida.

Com o setlist composto por grandes sucessos da carreira, o artista apresentou “Conexões de Máfia”, “Vampiro”, “Flow Espacial”, entre outras faixas entoadas em coro pelo público. Tudo isso fazendo jus ao tema proposto, destacando a importância do Nordeste, não só em sua vida, mas na cultura do país como um todo.

Sem participações especiais, Matuê expôs ao público sua visão do nordeste, suas raízes e os seus objetivos na arte da região.

Dos mesmos criadores do Rock in Rio, o festival The Town está em sua primeira edição, que acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

