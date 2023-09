Matuê e Rich the Kid fazem performance inédita de ‘Conexões de Máfia’ ao vivo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2023 - 14:58 Compartilhe

Após “Conexões de Máfia” se tornar um dos maiores sucessos do ano, Matuê e Rich the Kid cantaram pela primeira vez juntos o hit durante uma apresentação no Floripa Eco Festival, no sábado, 16. Com um show repleto de sucessos, o rapper brasileiro dominou o palco do evento e surpreendeu o público ao se juntar com o rapper norte-americano para a performance inédita.

“Conexões de Máfia” já ultrapassou mais de 165 milhões de reproduções combinadas em cinco meses de seu lançamento. A música se consagrou como a maior estreia mundial de um artista brasileiro, atingindo a posição #35 no Spotify Global, além do top 1 em Portugal. A música permaneceu no TOP 1 do Spotify Brasil por doze dias. Esse é o quarto número um de Matuê na plataforma.

O videoclipe já soma mais de 60 milhões de visualizações no YouTube, no canal da 30PRAUM. “Conexões de Máfia” atingiu mais de 1,8 milhão de plays no Spotify, nas primeiras 24 horas de seu lançamento. Matuê também foi destaque como a maior première de clipe no YouTube Brasil, com mais de 253 mil pessoas online assistindo à estreia do material audiovisual cinematográfico, simultaneamente.

Matuê tem se destacado no cenário musical desde o início de sua carreira, colecionando recordes com suas músicas e uma legião de fãs que o

acompanham, participando de festivais como Rock in Rio, Lollapalooza e The Town, sendo hoje um dos maiores representantes do trap nacional e um dos artistas mais aclamados no país.

Com o tema “Matuê convida o Nordeste”, o rapper cearense homenageou o Nordeste e sua avó Núbia Brasileiro no palco The One na primeira edição do The Town, no início deste mês, em São Paulo. Fugindo do que muitos esperavam, o artista impressionou novamente com importante e emocionante explicação referente à escolha temática de seu show na estreia do festival no Brasil.

