Matuê é indicado ao prêmio internacional MTV EMA 2023

Dito como um dos maiores rappers da atualidade, Matuê foi indicado ao prêmio internacional MTV EMA, concorrendo na categoria “Melhor Artista Brasileiro”. O artista é o único rapper brasileiro a ser indicado neste ano, comprovando seu sucesso com feitos inéditos desde o início da carreira.

Matuê também é o rapper que mais chegou ao topo do Spotify Brasil com seus lançamentos. “Máquina do Tempo”, “Quer Voar”, “VAMPiro” e “Conexões de Máfia” conquistaram o TOP 1 da plataforma durante quatro anos seguidos, mantendo o artista como um dos mais escutados do Hip Hop.

O trapper também foi destaque com a maior première de clipe no Youtube Brasil, com mais de 253 mil pessoas on-line assistindo à estreia do material audiovisual cinematográfico, simultaneamente.

