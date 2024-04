Matuê destaca importância de fomentar a cultura do Nordeste com 2ª edição do festival Plantão

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 12/04/2024 - 14:11 Para compartilhar:

Sucesso em 2023, o festival Plantão chega a segunda edição, marcada para os dias 19 e 20 de abril, novamente no Marina Park, em Fortaleza, Ceará. Desta vez, está ainda maior, com um dia a mais e 17 artistas de rap e trap no line-up, incluindo mulheres.

Organizado pela 30PRAUM (selo fonográfico e produtora musical cearense), o evento surgiu para estimular a cena do rap no Nordeste, valorizando artistas locais. O cantor Matuê, que além de se apresentar nos dois dias, é curador do festival, comemora a segunda edição e destaca a importância do festival.

“Eu nasci e fui criado em Fortaleza. Desde o início da minha carreira, sempre fui meio que sozinho, principalmente na minha área, eu sempre fui um pouco isolado. Não só eu, mas todo o cenário do entretenimento do Nordeste até recentemente era um pouco isolado. De uns tempos pra cá que estamos vendo artistas nordestinos dominando as paradas, e realmente fazer acontecer de mil maneiras em vários gêneros”, reflete o artista, que também é criador da 30PRAUM ao lado de Clara Mendes.

O cantor destaca que a missão de sua produtora é representar os nordestinos por meio da música, dos festivais e do entretenimento, se conectando às pessoas. Por isso, também, Fortaleza é o local escolhido para o festival, que terá edição anual. “A gente acredita em crescer o ramo de entretenimento aqui na nossa área, principalmente falando de trap e rap, sons que representam a nossa rapaziada, conectam com a juventude daqui. Isso é a nossa missão principal, fazer essa rapaziada se sentir representada no seu lugar, na sua cidade”, destaca Matuê.

Clara Mendes, CEO e cofundadora da produtora, diz que desde o início da primeira edição perceberam que o projeto tinha força. “A gente acredita muito nos nossos projetos. A gente deposita todo o nosso trabalho, suor, a equipe, dinheiro, tudo, porque a gente acredita mesmo. E acreditamos muito que iriamos conseguir descentralizar um pouquinho essa força dos festivais do Sul e trazer para cá. Nossa missão é o Nordeste, trazer realmente a galera para cá e providenciar essa experiência cada vez mais ampla, mais rica para o público e também para os artistas”, pontua.

Matuê e Clara garantem que a cada edição a ideia é se superar. Para este ano, por exemplo, além de um dia a mais e um line-up maior, eles prepararam uma frente de palco diferente e performances inéditas.

“A gente escolhe o Plantão como um dia especial para a gente mostrar algo de novo nos shows. Mais uma vez teremos shows da 30PRAUM, e eu canto nos dois dias, isso aí é uma surpresa para rapaziada. Os dias não vão ser iguais, eu tô preparando um set list diferente”, adianta o cantor.

Serviço – Plantão 2024

Data: 19 e 20 de abril

Local: Marina Park (Av. Presidente Castelo Branco, 400, Moura Brasil – Fortaleza/CE)

Atrações:

– Sexta-feira, 19 de abril: Matuê, WIU, Teto, Major RD, KayBlack, TZ da Coronel, Azzy, Leviano e Guto

– Sábado, 20 de abril: 30PRAUM (Matuê, WIU e Teto), Djonga, Veigh, Cone Crew, Derek, Slipmami, Borges, Arthurzim e Vino convida Danzo

Vendas: www.seutickets.com.br ou Loja RioMar Fortaleza – Piso E1 (na entrada da Rua Desembargador Lauro Nogueira)

Informações: https://www.instagram.com/plantaofestival