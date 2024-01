Matthew Perry é acusado de violência doméstica

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/01/2024 - 3:45 Para compartilhar:

O ator Matthew Perry, que morreu em 2023, aos 54 anos, está sendo acusado de ter praticado violência doméstica contra várias mulheres. Segundo o “Daily Mail”, a denúncia foi feita por uma fonte próxima ao astro de “Friends”, que confirmou que sua ex-noiva, Molly Hurwitz, teria sido uma das vítimas.

Ao ser confrontado sobre uma suposta traição em 2021, o ator teria “atirado uma mesa de café” contra a noiva, conforme detalhou a fonte.

“Ele atirou uma mesa de café contra ela e disse que ela era maluca. Ele odiava que ela tivesse terminado com ele, e ele tinha problemas terríveis com abandono”, disse, ao portal.

A relação dos dois começou em 2018 e terminou oficialmente no meio de 2021, quando vieram à tona rumores de que ele estaria flertando com uma jovem de 19 anos por meio de um aplicativo de relacionamento. No entanto, informações apontam que os dois já haviam rompido em fevereiro, quando o ator teria dado um presente de Dia dos Namorados a outra mulher.

Além de Molly, Matthew também teria agredido Morgan Moses, uma profissional que o acompanhava em sua jornada de sobriedade.

“A Morgan não estava mais trabalhando para o Matthew. Ele teve um surto horrível e, no calor do momento, não conseguiu controlar suas emoções. Ele temia que seria abandonado”, explicou a fonte. “Ele empurrou Morgan contra a parede e a jogou na cama. Ela foi embora.”

Contatadas pelo portal, as duas mulheres se recusaram a comentar.

Matthew Perry foi encontrado sem vida em sua residência em 28 de outubro, vítima de uma overdose de quetamina.

