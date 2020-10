Matthew McConaughey conta que pai faleceu enquanto transava com a mãe

Matthew McConaughey contou um caso peculiar sobre a sua família. O ator está prestes a lançar sua biografia e revelou em uma entrevista que o pai morreu durante uma relação sexual com a mãe do ator.

“Recebi um telefonema da minha mãe. ‘Seu pai morreu’. Meus joelhos dobraram. Eu não pude acreditar. Ele era meu pai. Ninguém ou nada poderia matá-lo. Exceto minha mãe. Ele sempre disse a mim e aos meus irmãos: ‘Rapazes, quando eu for embora, estarei fazendo amor com sua mãe’. E foi isso que aconteceu. Ele teve um ataque cardíaco quando chegou ao clímax”, escreveu o ator no livro.

James morreu em 1992, e apesar da intensidade que ele tinha na cama com a esposa Kay McConaughey, o relacionamento deles era cheio de altos e baixos. “Eles eram, às vezes, violentos. Como digo no livro, é assim que eles se comunicavam. Eles se divorciaram duas vezes, se casaram três vezes, quero dizer, sim, foi como o oceano Pacífico em uma tempestade [a relação dos dois]”, explicou Matthew para a revista People.

Matthew é casado com a brasileira Camila Alves, e tem três filhos: Levi, de 12 anos, Vida, com 10 anos, e Livingston, de 8 anos de idade.

