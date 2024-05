Matteus Cardoso, de ‘Mar do Sertão’, revela desejo de atuar em remake de ‘Vale Tudo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/05/2024 - 15:30 Para compartilhar:

O ator Matteus Cardoso, de 36 anos, ganhou o publicou ao interpretar o Joel Leiteiro em ‘Mar do Sertão‘, da TV Globo, em 2022. Do nordeste, o galã comemora o sucesso de ‘No Rancho Fundo‘, e confessa o desejo de interpretar personagem marcante na década de 80 no remake de ‘Vale Tudo‘.

“Joel é um presente gigante que a Globo, Alan Fiterman e Mario Teixeira me deram. Ele representa minha estreia em telenovelas que foi um sonho meu de infância. Amei cada segundo da experiência de interpretar esse vaqueiro. E recebi com carinho os pedidos para que ele voltasse, porque é um sinal de que o trabalho agradou e marcou. Mar do Sertão como um todo causou essa conexão com o público e é muito salutar quando isso acontece. E é muito lindo que a novela ‘No Rancho Fundo’ esteja continuando esse legado”, conta Matteus.

Com ‘No Rancho Fundo’, que está sendo exibido no horário das 18h, trazendo personagens de ‘Mar do Sertão’ para reforçar a história, criou-se especulações e pedidos de fãs do Joel nas redes sociais, principalmente no X (antigo Twitter) para o Matteus retornar à TV com o seu vaqueiro.

Ele brinca ao contar como imaginaria que o seu personagem estaria nos dias atuais: “Com toda certeza aceitaria fazer uma participação especial. Seria uma honra. Já brinquei muito com Júlia Mendes, que interpretou Anita Coroinha e foi meu par romântico na novela, que queríamos voltar com 5 filhos e ela com mais um no bucho. Imaginamos que Joel e Anita estariam muito felizes criando sua prole gigante”.

Matteus também falou sobre a tendência dos remakes da TV, como Pantanal (2022), Renascer (2024), Elas por Elas (2023) e que também vem sendo visto nos streamings, como ‘Dona Beja’, que finalizou as gravações neste mês.

O ator, que também é roteirista, confessa enxergar com bons olhos essa estratégia de recontar grandes histórias da teledramaturgia, e confessa quais personagens gostaria de interpretar.

“Eu acredito que os remakes são prova de que contamos grandes histórias que nunca saíram da mente do povo. E recontar essas histórias é manter a grandiosidade da teledramaturgia viva e poder apresentar esses mitos da telenovela para as próximas gerações. Eu tenho o sonho de fazer Roque Santeiro, o personagem de José Wilker, numa possível regravação do grande sucesso de Dias Gomes e Aguinaldo Silva. Também gostaria de interpretar Afonso Roitman, no remake de Vale Tudo, que foi interpretado por Cássio Gabus Mendes. Quero bons desafios”, confessa.

Por fim, Cardoso também falou sobre como lida com os ‘nãos’ que são muito presentes no dia a dia da vida dos atores: “Atuar é estar disposto e disponível, cada projeto tem suas demandas. Escolher elenco é uma tarefa super difícil”.

“O não faz parte, temos que entender que às vezes não somos o perfil ideal, ou não temos as características físicas ideias ou mesmo as datas disponíveis para realizar um trabalho. O não faz parte, quando ele vem eu aceito, entendo e sigo buscando o próximo sim”, finaliza.